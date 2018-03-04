Нападение на Собчак: подробности

В пресс-службе кандидата в президенты России Ксении Собчак рассказали подробности нападения на нее, которое произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения экс-президента СССР Михаила Горбачева. Как сообщила пресс-секретарь кандидата в президенты Ксения Чудинова, на Собчак напал Алан Дзуцев, личный помощник председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова. В свою очередь, пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова уточнила, что официальным помощником задержанный не является.

Публикация от Alan Dzutsev (@alimbecher) Июл 26, 2016 в 8:12 PDT

С криками "За Жириновского!" Дзуцев вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала. Охрана задержала хулигана. Вызвали полицию, которая приехала через 30 минут и оформила протокол. Адвокаты Ксении Собчак выехали на место происшествия. Также, по сведениям Чудиновой, туда направляется представитель Следственного комитета.



Ранее, 28 февраля, в ходе теледебатов Ксения Собчак облила лидера ЛДПР Владимира Жириновского водой из стакана — он назвал ее "тупой дурой".