Выборы президента России: в Карелии началось досрочное голосование

Главное событие года — выборы президента России. На этой неделе началось досрочное голосование. Важен каждый голос. Наш корреспондент отправилась в Карелию посмотреть, как процесс идет там.

Карелия в числе первых отдает свои голоса. Территориальная участковая комиссия направляется в местечко Яккима где-то на границе с Финляндией. Никаких указателей, только лес и снег.

Между членами комиссии происходит диалог.

- Олег, далеко еще?

- Примерно километр пройти еще нужно.

- Сколько голосов?

- Рассчитываем 15 голосов собрать.

Цветок в окне привлекает внимание избирательной комиссии. С этого дома и начинается обход. Хозяйка — Ольга Никифоровна Брюнстрем, она голосует вместе с сестрой и племянницей. У женщин готов свой наказ – главное, чтобы не было войны. Чтобы дети не испытали то, что пришлось испытывать их бабушкам.

В памяти семьи — Белоруссия, война, фашисты, эвакуация, голод, разруха. Приютила и накормила семью Карелия. Отработав по 40 лет в колхозе, женщины знают, как здесь умеют трудиться. Уверены: сила не только республики, всей страны — в рабочих руках.

Главный дефицит в Яккиме — общение. Поговорить всей деревней собираются только вокруг автолавки. Два раза в неделю из райцентра привозят продукты: конфеты, пряники сушки и хлеб. За хозяйственными товарами или в аптеку нужно идти в соседний поселок Рускеала 5 километров. Поэтому приходится нанимать частника с машиной за 800 рублей, а это дорого.

Избирательная комиссия старается добраться до каждого: в здешних местах мобильная связь и интернет не работают. С северным безмолвием местные жители остаются один на один.

В урне 12 бюллетеней, и сейчас избирательная комиссия идет за последним голосом. Тринадцатый дается непросто: идти приходится буквально по целине. Здесь происходит настоящее тайное голосование. Хозяйка не пустила в дом съемочную группу. Возможно, здесь еще сказывается и привычка жить обособленно.

Яккима даже не поселок – местечко, где дома рассыпаны посреди леса, и расстояние между ними — от двух до пяти километров.

Сотрудники участковой избирательной комиссии на время выборов берут отпуск на основной работе. Ездить и ходить предстоит две недели. Самая большая радость — избиратели активные.

"Сегодня ждали, когда мы приедем, подготовили документы", — говорит заместитель председателя участковой избирательной комиссии Мария Петрова.

Умение видеть и находить во всем происходящем хорошее, а еще природа, от красоты и величия которой дух захватывает, — в этом вся Карелия. Может быть, и возник поэтому символ карельского гостеприимства – пирожки-калитки, которые готовят из ржаной муки, воды, яиц и масла. За калитками едут отовсюду, возможно поэтому, двери здесь до сих пор запирать не принято.

Церковь, построенная финским пастером по соседству с местечком Яккима, — напоминание о непростой истории. Этот район Карелии был частью России, потом Швеции, Финляндии. В 1939 году — война, присоединение к СССР. Сейчас здесь излюбленное место отдыха финских туристов. Приезжают все больше.

"Жизнь в России стала лучше. Все есть, люди довольные, поэтому смеются", — говорит туристка из Финляндии Мари Пюкяляийнен.

А еще, конечно, едут за рыбой. В 20 километрах от Яккимы — форелевая ферма. Выращенная в садках, но на натуральных кормах и в чистейших водах Ладоги красная рыба стоит дешевле, чем в Европе. Санкции помогли начать с нуля и выйти на лидирующие позиции в отрасли.

"Самое главное — стабильность. Уверенность, что посадил больше малька и дал больше рыбы потребителям", — уверяет директор форелеводческого хозяйства Андрей Коляда.

В Яккиме 9 месяцев зима, полгода полярная ночь, а печи зачастую топят дровами. Привыкли полагаться на свои силы и добиваться всего сами. Если у тебя маленькая зарплата, найди больше, учись, только власть здесь не причем, уверены местные жители.

Карелия — это еще и горы. Мраморные каньоны, штольни, созданные самой силой Земли. Камень, которым облицованы Эрмитаж, Зимний дворец, Исаакиевский собор и Петергоф, обладает магическими свойствами и как будто притягивает художников и туристов.

Сейчас не сезон, но в год сюда приезжают два миллиона туристов, и их число растет, потому что открываются новые маршруты. Есть что посмотреть, и с этой точки зрения перспективы у Карелии заоблачные.

Клубы пыли и потоки грохочущего щебня — на крупнейшем в Яккиме карьере лучше всего ощущается вся природная мощь Карелии и ее возможности. Щебень для железных и автомобильных дорог страны: объемы измеряются сотнями тысяч тонн. Работа круглые сутки, простая и понятная модель.

"Это четкая регламентированная структура, в которой каждый четко знает, что и зачем он делает, и отвечает за то, что он делает. Это можно считать маленькой моделью государственной структуры", — убежден начальник карьера Владимир Горбачевский.

Тринадцать бюллетеней в урне для досрочного голосования доставляются из поселка Яккима в райцентр Сортавала. По дороге мелькают Рускеала, Хелюля, Кирьявалахти, Рауталахти. Эти названия звучат как музыка.

Пока в Карелии и в других регионах страны есть люди, которые готовы вкладывать душу в дела родного края, у России есть все шансы на успех и дальнейшее нетривиальное развитие под стать "горному парку". Некогда заброшенное месторождение мрамора превратили в уникальную достопримечательность.