Волкера обвинили в непонимании сути минских переговоров

Волкера обвинили в непонимании сути минских переговоровЧитайте нас в Telegram
Спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер "не понимает суть минских переговоров", считает и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
Ранее Волкер заявил о необходимости расформирования самопровозглашенных республик. Эти слова американского спецпредставителя прозвучали через несколько дней после встречи Трехсторонней контактной группы по Украине. На ней стороны договорились о вводе режима прекращения огня в Донбассе с 5 марта, передает телеканал "Россия 24".
"Теоритически он исходит из правильных предпосылок, но он не понимает суть Минского процесса — это один момент. Второй момент: каким образом можно решать судьбу Донбасса, если мы исключаем из диалога Донецк и Луганск? То есть это абсолютное невладение материальной базой минских переговоров. Это говорит о многом. Прежде всего о том, что по заявлению того же самого Госдепа, Волкер работает на общественных началах, то есть этот человек просто погулять вышел, высказался и дальше может быть свободен. Вот примерно так нужно воспринимать его слова", — заявил уполномоченный представитель ЛНР в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, и. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
В свою очередь полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя слова спецпредставителя США Волкера, призвал его обратить внимание Киева на необходимость выполнения Минских соглашений. По словам Пушилина, это принесло бы куда больший результат.
"Если господин Волкер действительно настроен на мирное разрешение конфликта, то хотелось бы, чтобы он концентрировал свое внимание на своих подопечных на Украине, на систематических нарушениях Киева по взятым на себя обязательствам в рамках Минских соглашений. Это принесло бы куда больший результат", — заявил полпред ДНР Денис Пушилин агентству РИА Новости.
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