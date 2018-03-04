Патриарх Кирилл разочарован искажением истории освобождения Болгарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Предстоятель РПЦ и глава Болгарии обсудили отношения народов двух стран и историческую правду, пишет ТАСС.

Патриарх Кирилл выказал некоторое разочарование словами болгарского лидера, который накануне во время торжественного парада поблагодарил не русскую армию в целом за освобождение Болгарии от османского ига, а разные народы, которые ее составляли — русских, поляков, румын, финнов, украинцев, белорусов и других.

Патриарх отметил, что мы "историческую правду завоевали своей кровью". "Хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией", — отметил Патриарх.

Предстоятель призвал не забывать о жертвах, которые принесла Россия ради свободы Болгарии. "Если, говоря о дружбе, мы забываем о жертвах, которые были принесены в связи с освобождением Болгарии, то эти слова перестают иметь значение", — считает Патриарх Кирилл.

В ответ президент Болгарии уверил, что уважает "каждую каплю крови, пролитой на болгарскую землю". "Но русская армия была многонациональная, и мы чтим память каждой нации", — ответил Радев.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента за разъяснение ситуации, однако отметил, что "независимо от той политики, которую осуществляет государственная власть в Болгарии, в болгарском народе хранится глубокая признательность к русскому народу". "Я бы вам советовал помнить историю и, как бы ни складывалась политическая конъюнктура, не забывать о Шипке", — сказал Кирилл.