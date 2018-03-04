Московские "Локомотив" и "Спартак" проиграли снегопаду

В центральной встрече 21-го тура чемпионата России московский "Локомотив" встречался с "красно-белыми". Из-за обрушившегося на Москву снегопада соперникам пришлось сражаться не только друг с другом, но и с погодными условиями. В результате зрители забитых мячей так и не увидели. Итоговый счет — 0:0.

Еще за полтора часа до игры в прессе появилась информация, что из-за снегопада московское дерби могут перенести на другой день. Тем не менее официальными лицами РФПЛ было принято решение встречу не отменять.

В первой половине первого тайма команды пытались понять, как играть на заснеженном поле. Соперники очень часто ошибались. Созидательных действий было не так много, зато борьбы хватало с излишком. До перерыва футболисты трижды удостаивались желтых карточек. У "Спартака" были наказаны Андрей Ещенко и новичок команды Никола Максимович, у "Локомотива" – Фернандеш.

Во втором тайме характер игры не изменился. Футболисты обеих команды пытались действовать остро, однако погодные условия сводили на нет усилия спортсменов. В итоге ничья — 0:0. "Локомотив" продолжает уверенно лидировать в чемпионате, набрав 46 очков после 21 игры. Спартаковцы с 38 баллами находятся в группе преследователей "железнодорожников".