Росс объяснил решение Трампа по пошлинам на сталь и алюминий

Решение президента США Дональда Трампа о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий не должно никого удивлять, заявил американский министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, это решение не было спонтанным. Трамп еще во время предвыборной кампании указывал на необходимость каким-либо образом пересмотреть соглашения по алюминию. Кроме того, около года назад американский лидер поручил министерству торговли провести исследования по стали и алюминию, были и межведомственные исследования на эту тему. "Поэтому после года приготовлений не думаю, что кто-то должен быть шокирован", — цитирует слова Росса РИА Новости.

Трамп заявил о решении США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно в минувший четверг, 1 марта. Он добавил, что пошлины будут действовать в течение длительного времени. Между тем телеканал NBC позже сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Трамп повысил ввозные пошлины в приступе злости и "не владея собой". А 3 марта американский лидер пригрозил ввести налог на европейские автомобили.

Несогласие с новыми пошлинами уже выразила Еврокомиссия. Как ожидается, она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах. В Москве разделяют обеспокоенность европейских столиц по поводу ввода США пошлин на сталь и алюминий разделяют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.