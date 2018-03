Взрыв в Лондоне не связывают с терроризмом

Взрыв, прогремевший в районе Ромфорд на северо-востоке Лондона, пока не связывают с терроризмом. По данным сайта британской The Daily Mail, информации о пострадавших пока не поступало. По заявлению Скотланд-Ярда, установлено, что причина взрыва "связана с газом".

На месте происшествия работают медики и спасатели. Район, где произошел взрыв, перекрыт, идет расследование происшествия. Пешеходам и водителям рекомендовано избегать района происшествия.

Photos from the scene of reports of an explosion in Harold Hill https://t.co/beOzX7BXiY pic.twitter.com/7AUmtAdkAf