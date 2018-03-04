Путин отказал США в выдаче обвиненных во вмешательстве в выборы

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. В частности, речь зашла предполагаемом вмешательстве России в ход последних выборов президента США. Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках манипуляций, пишет РИА Новости.

Путин заявил, что Россия "вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", поэтому и речи о выдаче их быть не может. Путин отметил, что подозреваемые "не представляли российские власти”. "Пусть американские коллеги не с прессой разговаривают, а предоставят нам материалы, детали, данные. Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", — добавил президент.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американский политический процесс, называя их "абсолютно голословными".