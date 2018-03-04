Дзуцев снял нападение на Собчак на видео

В Сети появилось видео нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак. Помощник председателя Мосгордумы Алан Дзуцев, окативший Собчак водой, снял свои действия и выложил ролик в Интернет.

Молодой человек приближается к кандидату в президенты и со словами "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского" выливает на нее воду.

Ранее Собчак в своем Twitter написала, что нападавший ее еще и толкнул, однако в ролике этого не видно.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова рассказала, что нападение произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения бывшего президента СССР Михаил Горбачева.

28 февраля в ходе теледебатов на телеканале "Россия 1" Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвавшего ее "тупой дурой", после чего порекомендовала ему "вести себя прилично".