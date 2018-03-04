Названа причина смерти игрока сборной Италии Астори

4 марта утром в номере отеля был найден мертвым капитан "Фиорентины" Давиде Астори, который также выступал за сборную своей страны. Смерть наступила во сне. Ее причиной стала остановка сердца, сообщил прокурор Удине Антонио Де Николо.

"Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", — цитирует Удине Антонио Де Николо Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia.

Напомним, что из-за смерти 31-летнего итальянского защитника все воскресные матчи 27-го тура местного чемпионата были отменены.