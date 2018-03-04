Иностранный вертолет потерпел аварию в Кабуле

В Кабуле вертолет иностранной строительной компании потерпел аварию, пять человек пострадали. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Инцидент произошел на территории университета Marshal Fahim Defense University, где обучаются сотрудники вооруженных сил. По данным телеканала, вертолет принадлежал частной зарубежной строительной компании, ее название неизвестно.

Обстоятельства ЧП выясняются, передает РИА Новости.