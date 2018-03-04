Бывший сирийский боевик: если бы не заграничные спонсоры, мы бы так долго не воевали

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Конфликт в Сирии 1 час назад
Бывший сирийский боевик: если бы не заграничные спонсоры, мы бы так долго не воевалиЧитайте нас в Telegram
Автор: Дмитрий Киселев
Сирия. Там горячо. По всей стране вступил в силу 30-дневный режим перемирия, принятый резолюцией 2401 Совета Безопасности ООН. Все внимание сейчас к пригороду Дамаска — району Восточная Гута, где сирийская армия ведет борьбу с террористическими недобитками. Ежедневно с 9.00 до 14.00 в Восточной Гуте объявляется гуманитарная пауза. Обстрелы тогда нужно прекращать, доставлять гуманитарную помощь, а мирные граждане должны иметь возможность по специально выделенным коридорам покинуть зону боевых действий.
Такова была идея Совбеза ООН. Но фанатикам сигналы из Нью-Йорка не указ. У них самое современное американское оружие, включая противотанковые ракетные комплексы. И террористы рвутся к столице Сирии. Мирных жителей при этом они под угрозой смерти не отпускают. Все знакомо по Алеппо. И та же мутная волна дезинформации про зверства сирийской армии, про то, что вот-вот она применит химоружие. Так готовят подлог.
Как и в Алеппо, российское командование в согласии с официальным Дамаском заботится о мирном населении. Объявляет гумпаузы, поставляет в зону боевых действий для мирного населения продовольствие. Американцев, которых ничего подобного в Ракке не волновало, бомбили они ее в крошево, как в свое время Дрезден во время Второй Мировой, сейчас, якобы, очень заботит Восточная Гута. Как бы там кого не поцарапать случайно.
Дело, однако, зашло уже далеко. Так далеко, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте. Она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ".
Автор: Антон Степаненко
Вот так выглядит гуманитарный коридор Вафедин — единственный пункт перехода для гражданского населения Восточной Гуты. Отрезок дороги метров 70. Просматривается и простреливается каждый метр. До позиций боевиков с крайнего поста сирийской армии, который называется "Точка 95" — метров 100-150. И за прошедшую неделю на этом участке фронта не изменилось ничего. Только обстрелы боевиков стали более концентрированными. Если раньше они били по всем армейским позициям, то сейчас обрабатывают минами именно переход.
"У боевиков установка: не выпускать гражданских. Этого они добиваются угрозой смерти, а еще обработкой гражданских в мечетях, чтобы не возникало даже желания сбежать", — говорит руководитель сирийской сети по правам человека Ахмад Казим.
Доктор Казим знает, о чем говорит, и неплохо осведомлен о ситуации в Восточной Гуте. Даже там, на подконтрольных экстремистам территориях у него есть наблюдатели. Их задача — передавать в центр свидетельства людей о нарушениях боевиками их прав. Все факты с фамилиями, датами и показаниями в этом ноутбуке. Понятно, что имен доктор назвать сейчас не может, но факты вполне. Например, на этих фотографиях детские казармы. И показания родителей, как их детей боевики насильно забирали воевать.
" У нас есть информация о том, что готовятся новые преступления с использованием химических веществ с тем, чтобы потом обвинить сирийскую армию. Об этом говорят сами жители Гуты, которых боевики вынудили вступить в ряды бандгрупп", — говорит Ахмад Казим.
И эта информация уже дважды в феврале подтверждалась. Настораживает также и то, что после долгого перерыва из небытия в Восточной Гуте всплыли так называемые "белые каски". Вроде как добровольные спасатели, гражданская оборона. Впрочем, больше известные фейковыми, постановочными видео, которые с удовольствием тиражируют на Западе.
Например, как это было, якобы, с химатакой в городке Хан-Шейхун. Или с мальчиком из Алеппо Амраном Дакнишем, которого "белые каски" использовали для пропаганды будто бы зверств правительства, вопреки желанию его отца.
"Если под руинами нельзя было пролезть, нам надо было говорить, что там кого-то завалило и убило. У нас была красная краска. Чтобы имитировать ранения и якобы раненых мазали этой красной краской", — говорит Валид Мухамад Адиб.
А вот бывший боевик Ахрару аш-Шам и санитар "белых касок" из Хомса спорят, чья работа была полезнее для сопротивления.
Когда бомбят, они бегут прятаться, а потом давай снимать. Режим забомбил район Аль-Вар, а никакой бомбежки-то и нет. Они это устраивали, чтобы бабки получить. Деньги получают их шейхи из-за границы за любую сьемку.
Теперь над этим постом развивается сирийский флаг. А раньше висел другой — одной из группировок как бы умеренной оппозиции. В регионе, который они контролировали, "белых касок" не было. Здесь воевали и было не до фейков.
У каждого из этих бойцов по 3-4 года войны. И таких, набралось 1300 человек. Теперь полк "Харамун", как одноименная гора на границе Сирии и Израиля. Он рядом, вот за теми горами. Но между ними боевики Ан-Нусры (запрещена в России).
"В свое время нам передавали и деньги, и боеприпасы из-за границы. Мы воевали здесь, но мы не хотели разрушать страну. И когда объявили перемирие, мы дали сигнал, что готовы".
По условиям примирения, они сложили все тяжелое вооружение, оставив легкое стрелковое. С ним теперь и воюют против экстремистов, как раньше против правительства.
Километрах в пяти небольшой городок, который был прифротновым, а стал бы полем боя, как сейчас Восточная Гута. Но война прошла мимо него: дома целы, дети играют не на фоне руин. Город — живой.
"Я как бывший боевик уверен: если бы не заграничные спонсоры, и мы так долго не воевали, и те, кто в Гуте, пошли бы на переговоры. И здесь, и там обычные сирийцы, которым запудрили мозги. Командиры-наемники мешают, ведь они приехали в Сирию деньги зарабатывать", — говорит Абдурахман Хамади.
Зарабатывать и на таких вот детях. Мальчику и девочке из Восточной Гуты единственным до сих пор, кому удалось спастись через пункт пропуска Вафедин. Они пробирались через позиции боевиков ночью, а сирийская армия прикрывала их огнем. Мать с отцом дойти не сумели. Боевики застрелили.
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