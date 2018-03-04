Российские десантницы посоревнуются в конкурсе "Краса ВДВ"

За звание красавицы соревнуются женщины-десантники – в Рязани стартовал конкурс "Краса ВДВ". В финале в семи номинациях: "женский интеллект" "кулинарный поединок", "кутюрье", "творческий порыв", "сила оружия", "королева бала" и "очарование ВДВ" — за звание лучших будут бороться 12 офицеров и сержантов, служащих в подразделениях разведки связи, военного оркестра и медицинского обеспечения ВДВ.

Корону победительнице вручит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков 6 марта в клубе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова. После церемонии награждения – концерт и офицерский бал, передает "Интерфакс".