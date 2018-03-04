Хоккеисты ЦСКА разгромили "Спартак" в первом матче плей-офф

В первой игре серии 1/8 финала Кубка Гагарина между московскими ЦСКА и "Спартаком" интриги не получилось. Армейские хоккеисты без особых проблем разобрались со своим принципиальным соперником. Команда Игоря Никитина разгромила "красно-белых" со счетом 6:0.

В первом периоде хоккеисты "Спартака" еще сохраняли шансы на благополучный для себя итоговый счет, поскольку пропустили лишь однажды. Однако затем хет-трик Михаила Григоренко и шайбы Никиты Попугаева и Максима Шалунова сняли все вопросы о победителе в этой встрече. 5 марта состоится вторая игра серии на домашнем льду ЦСКА.

В другой встрече 1/8 финала Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" вновь обыграл нижегородское "Торпедо". Как и днем ранее, команда Дмитрия Квартального победила со счетом 2:1. Ярославцы повели в серии – 2:0. Напомним, что команде необходимо победить четыре раза, чтобы пройти в следующий раунд плей-офф.

Во втором мачте серии между "Йокеритом" и ХК "Сочи" финские хоккеисты взяли реванш за поражение в овертайме. "Шуты" разгромили сочинскую команду со счетом 7:2. Еще в одной игре дня казанский "Ак Барс" обыграл хабаровский "Амур" — 3:0, поведя в серии.