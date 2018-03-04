Киевские власти будут преследовать организаторов выборов президента России

Генпрокуратура Украины объявила, что в случае участия граждан страны в организации проведения выборов президента РФ в Крыму им грозит уголовная ответственность.

Заместитель прокурора Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Александр Удовиченко, выступая в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье, напомнил, что проведение любых избирательных процессов на территории полуострова вне требований Конституции Украины незаконно.

"Людям, которые принимают в этом процессе участие, грозит ответственность", — цитирует слова Удовиченко РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что, по какой статье будут квалифицироваться действия таких людей и, соответственно, каким будет наказание, будет определяться в индивидуальном порядке, то есть каждый случай будет рассматриваться отдельно. Для тех, кто будет принимать участие в организации избирательного процесса, вопрос ответственности "стоит очень остро", предупредил Удовиченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило России ноту протеста по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма. В Москве заявления Климкина назвали "гламурно-плаксивым письмом дедушке".

Выборы президента РФ намечены на 18 марта.