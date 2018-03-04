Москве не хватает снегоплавильных мощностей

Мэр Москвы Сергей Собянин посетовал в воскресенье в личном блоге, что рекордные осадки в феврале и марте затруднили вывоз и утилизацию снега с улиц. По данным Собянина, создать в короткие сроки достаточно снегоплавильных мощностей нереально.

"Похоже, зима испытывает нас на прочность. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут", — написал Собянин.

Собянин уверил москвичей, что для уборки улиц задействованы не только специализированные дорожные службы, но и коммунальные: "Мосводоканал", "Мосгаз" и другие.

"Люди работают на полную выкладку, спасибо им. Обеспечим им дополнительные выплаты и премии", — добавил Собянин.

Московские аэропорты приспособились к сложным погодным условиям и не задерживают рейсы. Как рассказали "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах, все самолеты взлетают и садятся без длительных задержек свыше двух часов. Аэродромные службы постоянно взлетно-посадочные полосы.

Впрочем, по данным сервиса "Яндекс. Расписание", в Шереметьеве задержаны 24 рейса, еще девять рейсов задержаны в Домодедове.

В Москве за неделю ожидают два аномально сильных снегопада. Выпадет месячная норма осадков.