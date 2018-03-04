Президент Словакии призвал к досрочным парламентским выборам

Президент Словакии Андрей Киска назвал масштабные кадровые изменения в действующем правительстве либо досрочные парламентские выборы выходом из сложной общественно-политической ситуации, сложившейся в последнее время в республике. Причиной напряженности в обществе стало убийство неделю назад репортера словацкого сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты.

Свои посты несколько дней назад уже покинули два помощника премьера — причиной были возникшие в отношении них подозрения в коррупции. Имена ушедших чиновников фигурировали в неоконченном материале, над котором работал перед гибелью Ян Куциак. Также подал в отставку министр культуры Словакии Марек Мадярич, ведомство которого курирует работу СМИ.

По словам Киски, ответственность за возникшее в словацком обществе недоверие государству, несет правительство — его сейчас возглавляет социал-демократ Роберт Фицо. Президент рассказал, что обсудил с Фицо ситуацию в обществе, и выяснилось, что у президента и премьера "разные взгляды" на существующие проблемы.

Убийство Яна Куциака и его невесты — пару застрелили в их собственном доме — крайне накалило ситуацию в словацком обществе, передает ТАСС. В пятницу 2 марта в республике прошли демонстрации и митинги за соблюдение свободы слова и в защиту журналистов. Только в Братиславе в них приняли участие 20 тысяч граждан, к которым присоединился и глава государства.

По версии полиции, Ян Куциак с невестой был устранен обосновавшимися в Словакии итальянскими мафиози, так как смог вскрыть их коррупционные связи во властных структурах республики. Журналист также работал над материалом о махинациях с делами в словацком Верховном суде.