Мэй: Москва должна защитить мирных жителей Восточной Гуты

Глава британского правительства Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в состоявшейся телефонной беседе пришли к выводу, что России и странам, имеющим влияние на сирийский режим, следует приложить все усилия для защиты мирных жителей.

Оба лидера согласились с тем, что происходящее в Восточной Гуте – это гуманитарная катастрофа, и ответственность за людские страдания лежит на сирийском режиме и России как его главном стороннике.

В Восточной Гуте сейчас идут ожесточенные бои. По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Владимира Золотухина, "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовит срыв гуманитарного конвоя ООН в Думе 4 марта, передает ТАСС.

4 марта утром в Восточной Гуте началась шестая гуманитарная пауза, однако боевики используют мирных жителей как живой щит. Только двоим детям удалось прорваться через гуманитарный коридор. Трое мирных жителей были ранены при снайперском обстреле.