Лионель Месси забил 600 мячей за профессиональную карьеру

Форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси достиг очередного памятного рубежа в карьере. Теперь на счету аргентинца 600 мячей. Юбилейный гол он забил в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", отличившись на 26-й минуте.

Таким образом, за "Барселону" Месси забил свой 539-й мяч. Кроме того, в майке сборной Аргентины футболист 61 раз поражал ворота соперника.

💥 With that goal Leo #Messi reaches 600 as a professional! 💥

🔵🔴 539 ⚽

🇦🇷 61 ⚽

👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/8o7gBNoSaH