Феминистка, показавшая грудь Берлускони, представилась журналисткой

Обнаженная до пояса французская активистка движения FEMEN, которая пыталась помешать экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони проголосовать на всеобщих выборах в воскресенье, попала на избирательный участок под видом журналистки, передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации изданий, Берлускони атаковала 30-летняя француженка иранского или алжирского происхождения. В отношении нее заведено дело о вмешательстве в работу избирательного участка, непристойном поведении и сопротивлении правоохранителям. Как ожидается, вечером ее выдворят во Францию.

Девушка появилась перед Берлускони, когда он пришел на избирательный участок в Милане. Она запрыгнула на стол с выборными бюллетенями перед экс-премьером, но он быстро отвернулся и направился прочь. Девушку, кричавшую: "Время вышло, Берлускони! Ты засиделся!", охранники сняли со стола охранники и вынесли на руках. После этого Берлускони смог опустить избирательный бюллетень в урну.

Более 46 миллионов человек избирают в воскресенье в Италии новый состав обеих палат парламента.