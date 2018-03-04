Путин: ответ на ядерное нападение на Россию будет мгновенным и со всеми вытекающими

Автор: Дмитрий Киселев

В четверг, 1 марта, президент России выступил с Посланием Федеральному собранию. Фактически, это главная речь года о положении страны. Сейчас это уже традиция. Заложил ее сам Путин еще в свой первый президентский срок.

Эта речь, однако, радикально, отличалась от всех предыдущих. Во-первых, потому что задачи ставились уже не на год, а на среднесрочный период — до середины 20-х. А во-вторых, тем, что исполнение задач носит экзистенциальный характер. Если по-простому, то — быть России или нет.

Путин представил план, точнее, техническое задание для нового правительства. Сегодня мы подробно его разберем. Но важно то, что условия для его исполнения к сегодняшнему дню созданы. Важнейшее из них — обеспечена надежная оборона страны на десятилетия вперед.

И вот тут Путин сенсационно и для всех неожиданно продемонстрировал на больших экранах образцы уже испытанного и существующего российского оружия, о котором до сих пор во внешний мир не просочилось и бита информации.

Важные оговорки. Представленные Путиным и невообразимые до сих пор ударные стратегические системы, не противоречат действующим соглашениям по ограничению вооружений.

"Со своей стороны, отмечу, что все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Ничего мы не нарушаем".

Это первое. Второе. Наши системы на порядки дешевле западных, будь они там построены. Об этом уже заявил Сергей Шойгу. И третье, речь идет об оружии на новых физических принципах, которые до сих пор никто не практически использовал, а лишь мечтал использовать. Сам этот факт говорит о том, что фундаментальная наука в России не просто жива, а на высочайшем мировом уровне. Чего стоит хотя бы ракета, у которой реактивную тягу создает ядерный реактор. Дальность полета не ограничена, широта маневра тоже, скорость в атмосфере близка к первой космической. Летит, как метеорит в облаке высокотемпературной плазмы, при этом полет управляем.

Кому-то в это все еще трудно поверить, но без фундаментальной науки ничего подобного не было бы возможным.

Мы подробно расскажем о новых, как говорят разработчики, "изделиях". Но сначала о том, что принципиально важно. Россия была вынуждена создать новые стратегические ударные системы после того, как США поставили нас перед фактом, что выходят из договора по ПРО.

"Мы заявили тогда, что будем вынуждены для обеспечения своей собственной безопасности совершенствовать современные ударные комплексы. В ответ нам было сказано: "США создают систему глобальной ПРО не против вас, не против России, а вы делайте, что хотите". Будем исходить из того, что это не против нас, не против Соединённых Штатов".

И мы помним, как США все Ирана, вроде, как боялись. Но уже и после того, как с Ираном заключили так называемую "ядерную сделку", и угрозу сняли, то ПРО в Европе все равно продолжали строить. Значит, не против Ирана уже. Иран был лишь прикрытием.

"Действуют уже системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее. В состав глобальной системы ПРО США входит морская группировка — это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа и сегодня идет полным ходом".

В четверг президент России напомнил, как Америку пришлось уговаривать не делать этого. И предостерегать. Вот, например, видео 2004 года. Путин на встрече с прессой по результатам учений стратегических ядерных сил.

"В условиях качественного и количественного роста военного потенциала других государств России необходим прорыв к тому, чтобы иметь оружие и технику нового поколения. В этой связи могу вас с удовлетворением проинформировать о том, что в результате проведенных в ходе этих учений экспериментов, положительно закончившихся экспериментов, мы окончательно убедились и подтвердили: в недалеком будущем на вооружение российских войск, ракетных войск стратегического назначения, будут поставлены новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра как по высоте, так и по курсу. Должен сказать, что в том, что только что прозвучало, каждое слово имеет значение. Таких систем вооружений в данный момент нет ни у одной страны мира".

И вот уже спустя 13 лет. Системы, о которых еще тогда говорил Путин, разработаны и успешно испытаны. Путин вспоминает и предостерегает повторно.

"Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!"

А теперь подробнее о новом стратегическом арсенале России, кратко представленном в Послании президента.

Автор: Дмитрий Петров

Он идет к цели, как метеорит, как горящий шар, как огненный шар, температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется.

Это последнее, что успеет увидеть противник, после того, как Россия нанесет по нему ответный удар. Удар возмездия.

"От существующих типов боевого оснащения эта системы отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающее число маха более, чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый бок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".

Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы. Этот новый вид стратегического оружия России мы назвали "Авангард".

Внешний вид этого "изделия", как говорят профессионалы, конечно, держится в секрете. В отличие от "Сармата" — новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса, о которой, как заявляет военно-политический источник, наши партнеры знают.

"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому комплексу "Сармат".

С тех пор наши партнеры называют эту ракету "Сатаной-2". "Сатаной-1" был "Воевода", на которого "Сармат" похож внешне, но много превосходит по могуществу.

"При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых. И самыми современными системами преодолениями ПРО, высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки".

У "Воеводы" дальность – 11 тысяч километров, у новой системы ограничение по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели, как через Северный, так и через Южный полюс.

"Сармат" — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха.

Дело в том, что система ПРО работает следующим образом. После обнаружения боеголовки и расчета ее траектории определяется точка в пространстве, где она должна быть перехвачена. Именно в эту точку и устремляется противоракета. Но боевой блок "Сармата" в плотные слои атмосферы влетает на скоростях около 15 махов. И дальше идет не по баллистической, и, в общем-то, предсказуемой, траектории, а маневрирует. За несколько сотен километров до цели блок резко снижается и дальше движется по настильной траектории. От момента срабатывания ступени разведения в ближнем космосе до попадания в цель пройдет всего 4-5 минут. При этом видимым для системы ПРО вероятного противника боевой блок "Сармата" будет меньше минуты. Противоракета перехватить его просто не сможет. Не успеет.

Это дает еще одно важнейшее стратегическое преимущество. Оснащать его именно ядерным зарядом совсем необязательно. Хватит и обычного заряда. Или даже вовсе без него. Так как кинетической энергии прилетевшей на гиперзвуке боеголовки достаточно для уничтожения укрепленного командного пункта, военного завода или любой другой цели.

"Массо-габаритные характеристики ракеты "Сармат" позволяют размещать ее в существующих шахтных пусковых установках, при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов. Кооперация предприятий промышленности осуществляет изготовление элементов ракеты, проводят испытание агрегатов ракетного комплекса", — говорит командующий РВСН Сергей Каракаев.

А вот еще одна разработка российского военно-промышленного комплекса, которая хранилась в строжайшем секрете. Как замечает военно-политический источник, эта технология разработана и реализована только в России. Хотя над ней бились ученые всю вторую половину XX века.

"Перспективные системы вооружения России, основанные на новейших уникальных достижениях наших ученых, конструкторов, инженеров. Создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты "Х-101" воздушного базирования или американского "Томагавка". Но, при этом обеспечили в десятки раз, в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Эти слова я произнесу сегодня еще не один раз. В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации, состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверно, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают".

Крылатая ракета с ядерной силовой установкой прошла полный объем испытаний. Как заявляет тот же источник, есть 100-процентная уверенность, что этот проект отшлифован и выполнен. Но вот названия у него пока нет.

Президент предлагает всем россиянам поучаствовать — присылать свои варианты прямо на сайт Министерства обороны. Как и для новой беспилотной подлодки.

"Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы сказал, на очень большой глубине, и на межконтинентальную дальность, со скоростью кратно превышающую скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью, и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут быт оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе, авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты, и при этом, сверхвысокую энерговооруженность. При объеме в 100 раз, меньше чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность, и в 200 раз меньше время выхода на боевой режим, то есть, на максимальную мощность. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности".

То есть, у России уже есть новейшая океанская многоцелевая система с автономным подводным аппаратом. Информация об этом проекте, кстати, тоже в свое время была умышлено рассекречена. По словам военно-политического источника, "несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно, с целью побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности".

"Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих. Ввод в боевой состав военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", — говорит главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

Новое оружие осваивают и военные летчики. И это тоже гиперзвуковой боеприпас, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с аэробаллистической ракетой. Именно этот "Кинжал" установлен на истребителе-перехватчике Миг-31 БМ. Но основным его носителем является истребитель пятого поколения Су-57.

"С 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолетоносителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему "Кинжал".

"Эффективность созданного авиационного ракетного комплекта многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все проведенные испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершились точным поражением назначенных целей", — говорит главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин.

Авиационный комплекс "Кинжал" уже стоит на вооружении, а "Авангард" поступил в серийное производство. Все это лишает систему противоракетной обороны, которую разворачивают Соединенные Штаты, всякого военного значения.

"В России создано самое современное, опережающее на многие года, а в отдельных местах на десятилетия, самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать самые современные существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, то, что создается на Аляске, предполагается к созданию Южной Кореей и Японией. Это зонтик, который предполагает противоракетную оборону, этот зонтик, получается, дырявый", — говорит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Нам, конечно, известно, как сказал Путин, что над созданием перспективного оружия на новых физических принципах работают сразу несколько стран. Но мы идем на шаг впереди. Например, что касается лазерного оружия.

"C прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время, но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности".

Уже на следующий день, в Калининграде, отвечая на вопросы российских журналистов, Путин возвращается к теме.

Конечно, признается президент, некоторые образцы еще надо будет усовершенствовать и доработать, прежде чем запустить в серийное производство. Но можно твердо заявлять, что ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет. Хотя, без грамотных специалистов, без солдат и офицеров, всегда готовых выполнить свой долг до конца, любое оружие это всего лишь железо.

"Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира, это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик Гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда".

Понятно, что набор таких систем, научный задел в их создании меняет глобальный расклад сил. Требует переосмысления самих критериев безопасности и переосмысления сути международных отношений, прежде всего, Америки и России.

При этом важный исходный пункт, который ни в коем случае не должен выпасть по ходу мысли: "Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая урожаем, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Наоборот, хочу подчеркнуть, и это очень важно, растущая военная мощь России — надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй Мировой войны и до наших дней".

И Путин настойчиво зовет за стол переговоров.

"Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили, все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова".

Для американских любителей санкций и тамошних людей типа Фомы Неверующего Путин специально подчеркнул: "Сдержать Россию не удалось. Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что все, что мною сегодня было сказано, это не блеф. Это не блеф, поверьте, подумать, отправить на заслуженный отдых, кто живет прошлым, и не в состоянии заглянуть будущее".

Впрочем, заглядывая в будущее, полезно всегда и оглядываться на прошлое. Ведь нечто подобное американской системе противоракетной обороны раньше уже пытались строить французы. В чем идея ПРО? В том, чтобы создать непреодолимое препятствие. Ровно то же задумал французский военный министр Андре Мажино, желая глухо отгородиться от Германии.

Работы начались в 1929 году. За семь лет, к 1936 году, на линии, протяженностью в 4 сотни километров — от Швейцарии до Люксембурга — у границы с Германией французы возвели, как им казалось, непреодолимую и изощренную систему укреплений. Ее так и назвали — линия Мажино.

Система железных дорог для подвоза живой силы, боеприпасов, провианта и медикаментов. На мобильных железнодорожных платформах располагалась и дальнобойная артиллерия. Система подземных узкоколейных железных дорог для связи между фортами и казематами. Заглубленные на 50 метров многоуровневые коммуникации, оснащенные сложными лифтами. Автономные электростанции, подземные артиллерийские склады, госпитали, бункеры и казармы. Удивительные по тем временам системы связи. Бесчисленные объемы бетона и стали. Доты и дзоты, блиндажи и наблюдательные пункты. Стратегические запасы воды, амуниции и снаряжения. Возведение линии Мажино почти десять лет сжирало более половины военного бюджета Франции, истощая экономику всей страны. Не помогло.

В мае 1940 года Гитлер напал на Францию. Линию Мажино он быстро обогнул с севера через Бельгию. В июне Франция капитулировала.

Теперь линия Мажино — популярный туристический объект. Здесь все с иголочки, в первозданном состоянии. Теперь это музей и едва ли не самый дорогой памятник бессмысленности политиков и тупости французских генералов.

Дональду Трампу в ходе ближайшего визита в Европу обязательно стоит посетить линию Мажино. Хотя бы для того, чтобы у него появились ассоциации с возводимой ныне американцами системой глобальной Противоракетной обороны. Ведь то, на что тратиться сегодня огромный ресурс, легко обходится уже существующими стратегическими системами России. Бессмысленная затея. Впрочем, дело даже не в материальных ресурсах. Линия Мажино ведь еще и опыт самообмана. Самообмана, который привел Францию к военному краху.

Хотя и о деньгах не лишне подумать. Даже интересно, как перед западными налогоплательщиками будут отчитываться те, кто на глобальную ПРО и другие военные системы против России выжимает сейчас из публики год к году в общей сложности триллионы долларов. Чем, собственно, отчитаться, если этот весь напичканный электроникой металлолом не исполняет своей функции? Не прикроет от возмездия в случае нападения на Россию.

Конечно, самым убедительным аргументом могла бы стать практическая демонстрация возможностей американской ПРО. Например, сбить русскую гиперзвуковую ракету. Или хотя бы свою. Тогда, да. Люди на Западе поймут, что их не обманули, что Пентагон со всеми его лоббистами — это не огромный коррупционный механизм, а нечто полезное. Но ведь пока такого не произошло. Хотя, могу себе представить новый вид военно-технического спорта. Кто чью ракету собьет. А что? Не было ведь раньше международных военно-воздушных игр "Авиадартс". А сейчас это военно-технический вид спорта. Эффектно.

Относительно недавно появился и танковый биатлон. А сейчас уже и международные соревнования проводятся. Россия, Китай участвуют. Всего же в прошлогоднем чемпионате мира по танковому биатлону приняли участие 19 стран.

Натовцы, правда, ни на "Авиадартс", ни на танковый биатлон не приезжают. Но, как по мне, то просто позориться не хотят. На эти соревнования отправляют лишь своих военных атташе с огромными биноклями. Ну и почему бы ракетные состязания не организовать? Что мешает? Как на Олимпиаде стрельба по тарелкам, стендовая стрельба. Только гиперзвуковыми ракетами и по гиперзвуковым ракетам. Для всех наглядно. И отчетно. А пока же нечем отчитаться.

Сложившаяся сейчас ситуация чем-то напомнила реальную историю из наших девяностых, когда в кампанию пришли рейдеры захватывать производство. Да не одни, а с крепко накаченными парнями. На вопрос рейдерам, кто эти люди с ними, те пояснили: "А это наша крыша". Законный владелец тут же достал Калашников и, сняв предохранителя, бросил: "Была крыша — станет дуршлаг!"

Так и разошлись. Нет отныне ни у кого американской "крыши". Была "крыша", стал дуршлаг.

И еще раз. Новые стратегические ударные системы России — актуальный ответ на только что принятую в США ядерную доктрину. В ней американцы позволяют себе наносить ядерные удары в ответ на неядерные атаки, например, даже кибернападение. То есть, красную кнопку Трамп может нажать по очень "мутному" поводу, например, в случае взлома его электронной почты что ли?

Вот Путин в этой связи и уточнил:"В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений".