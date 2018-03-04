Кандидаты начали дебаты еще в гримерке

Тысячи рук, тысячи мобильных телефон вверх — это мероприятие стало самым масштабным в ходе предвыборной кампании. Более ста тысяч человек собрались в Лужниках из самых разных городов, чтобы заявить о своей поддержке Владимиру Путину.

Президент и кандидат в президенты приветствовал всех своих сторонников и собравшихся на стадионе, и по всей стране.

"Миллионы людей, миллионы. И в этот праздничный, солнечный, морозный московских день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть, их плечо. Потому что вместе мы — команда! У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети. И будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь 21-й век, пройдет под знаком наших ярких побед!", — горячо сказал президент России Владимир Путин.

На стадионе были заполнены все трибуны, все поле. Люди размахивали плакатами, явно сделанными своими руками.

"Мы за Путина, за сильную Россию! Человек, который доверие вызывает полное у всех! У граждан России, у граждан всего мира! Это сильный президент для нашей огромный страны! Только Путин!", — кричали на стадионе.

" Нам нужен такой сильный и справедливый президент!", — говорит председатель комитета Госдумы РФ по обороне, Герой России Владимир Шаманов.

"Верить в будущее можно только в сильной стране, с сильным президентом. У нас такой есть! Я за Путина!" – восклицает Народная артистка России Светлана Захарова, доверенное лицо Владимира Путина.

Народный артист России Владимир Машков, Тимати также активно поддерживали Путина.

Поддержать кандидатуру Путина пришли и победители Олимпиады в Пхенчхане — фигуристки, лыжники, российская хоккейная команда, которая подарила всей стране столько волнений и столько огромной радости. Им запретили там все — носить футболки с гербом и флагом, но после победы сдерживаться уже было невозможно, и весь мир видел, как они поют российский гимн.

"Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна? Мы сделаем это, да? Поехали!", — воскликнул Путин, и стотысячные Лужники хором исполнили гимн России.

Сцена установлена в центре стадиона, так что дорога к выходу — это десятки метров и тысячи людей со всех сторон. Путин шел и все жал руки.

Эта выборная неделя стала самой насыщенной и бурной с момента начала агитационной кампании. Перед дебатами кандидаты на пост президента встретились в гримерке. Небольшой макияж — такова телевизионная специфика. И уже здесь, собственно, кандидаты и начали дебатировать друг с другом.

Кандидаты в президенты России Максим Сурайкин и Борис Титов жарко спорили о достоинствах и недостатках советской системы.

- При советской системе этого не было, были проблемы, которые решались год за годом!

- Конечно, стоя в очередях.

- И очереди решались, сегодня экономика плохая.

- Сегодня экономика для избранных... а должна быть для миллионов людей

- При капитализме она как раз для миллионов и бывает!

Владимир Жириновской прямо перед дебатами сделал заявление: он будет требовать законодательных изменений: кандидаты на пост президента должны соответствовать тем же требованиям, что и госслужащие. Госслужащие сейчас предоставляют документы о состоянии здоровья, о наличии имущества за рубежом, о доходах и расходах, о проблемах с законом.

"Кандидат президенты — кто хочешь! С улицы любого возьмут. Проститутку возьмут, и проститутка станет кандидатом в президенты. Вор, мошенник, если у него нет судимости, пьянь, наркоман — ну и что, имеет право. Надо, конечно, ограничить", — уверен кандидат на пост президента РФ от ЛДПР Владимир Жириновский.

Обстановка в студии с первых же минут эфира становится жаркой. Кандидаты вспоминают друг другу, кто и что заявил в ходе кампании.

"Любой человек, который ставит под сомнение, что Крым и Севастополь не просто часть территории России, это часть нашего духа, он или больной или государственный преступник!", — уверен кандидат на пост президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

Очень жаркая перепалка состоялась между кандидатами в президенты России Владимиром Жириновским, Сергеем Бабуриным и Ксений Собчак. В ходе которой Бабурин обвинил Жириновского во лжи, Жириновский назвал Бабурина лжецом и подлецом, а Собчак назвал дурой и велел замолчать, несмотря на увещевания ведущего Владимира Соловьева.

В ответ Собчак облила Жириновского водой, после чего политик позволил себе еще несколько непарламентских выражений.

"На хамство, особенно хамство Жириновского, надо отвечать, уж кто-то должен был его же методами его проучить. Слишком он много себе позволяет", — кандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак.

Сегодня вечером водой окатили уже Собчак. Нападавший сам снял это видео: слышно, как в помещение входит кандидат с помощницами. Окативший водой выкрикнул, что это за Жириновского.

Темой дебатов далее стала обороноспособность страны. Разговор был эмоциональным, но кандидаты явно успевали сказать все то, что хотели сказать.

В диалог вступили Жириновский и Грудинин.

- Надо побороть коррупцию, перестать делать вид.

- Да кто ее породил?

- Ее породила существующая власть.

- Ее породили вы. Вы, сегодняшний миллиардер, олигарх, у вас деньги за границей, имущество за границей, счета за границей, дети за границей. Вы это все, там все у вас же находится!

Уже на следующее утро кандидат от КПРФ Грудинин неожиданно объявляет об отказе от участия в дебатах: политологи и пользователи интернета называют его поступок побегом.

"ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Взяли и сделали из этих так называемых дебатов шоу, — заявил Грудинин. — Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют право на жизнь, поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы".

"Когда нас обвинили в прямом эфире, господин Грудинин. уходя, сказал: что по вине ЦИКа и канала дебаты превратились в базар. Но в любой стране выборы — это шоу, яркое политическое шоу. Когда это ярко и интересно, да еще и содержательно, людям интересно смотреть и слушать!", — заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Сразу 5 федеральных телеканалов предоставляют кандидатам на пост президента прайм-тайм. Возможности высказаться столько, что нужно только успевать ими воспользоваться. Здесь звучат разные, часто и неприятные кандидатам вопросы.Но звучат они и во время встречи с избирателями.

В Иркутске пожилая женщина накинулась на Грудинина с вопросом, кто экспроприировал Россию, забрал трактора, лучшие земли, бросил народ. Ведь это председатели совхозов – коммунисты. В Иркутске ее зовут бабой Валей, участники встречи сами попросили дать женщине слово.

"Главное — работа над ошибками, правда, баба Валь, чтобы мы выправились и шли опять по социалистическому пути развития, когда пенсии большие!" – подбодрил ее Грудинин.

Именно по такому пути, настаивает Грудинин, идет его совхоз имени Ленина.

"Наши пенсионеры получают материальную помощь от нас еще плюс к этому все, что производит совхоз, бесплатно они получают овощи, фрукты", — рассказывал Грудинин уже в Ангарске.

"Родители мои с 1949-го года в совхозе Ленина, наша семья — династия совхоза, а мне он не дал даже справку на пенсию, я получаю совсем небольшую пенсию. Мы не получаем ничего, почему это происходит? " – возмущается акционер совхоза имени Ленина истец Тамара Маркина.

Тамара Маркина и еще несколько бывших работников совхоза имени Ленина в арбитражном суде Московской области, как они говорят, добиваются справедливости. Истцы рассказывают, что часть дорогих подмосковных совхозных земель была продана, сейчас там, по их словам знаковая коммерческая недвижимость — огромные торговые центры.

"По акциям я никогда ничего не получала, ни одной копейки, поэтому я считаю много кое-чего было проведено неправильно", — заявляет акционер совхоза имени Ленина истец Ольга Маркина.

"Грубейшим образом нарушены права людей, поскольку совхоз им. Ленина лишил акционеров крупного земельного актива, двух земельных участков, которые, по нашим предположениям, стоят больше миллиарда рублей. Автоматически пострадали права акционеров, которые имеют право извлекать прибыль из членства в акционерном обществе", — утверждает адвокат Владимир Бояринов.

"Данным решением суд признал эти сделки незаконными, они совершены в нарушение порядка одобрения сделки всеми участниками", — подтверждает адвокат Артем Игнатенко.

На многочисленных встречах кандидата с избирателями тема бывших работников совхоза, тема зарубежных счетов Грудинина поднимается постоянно. В Краснодаре Грудинин открыто сказал, что у него нет никаких миллиардов, никаких зарубежных счетов у меня нет}

"Павел Николаевич 28 декабря, предоставляя документы в избирательную комиссию, сказал неправду. Он ничего не написал нам о своих зарубежных счетах и деньгах, которые там размещены. А когда он нас информировал 8 января, давая уведомление об этих счетах, он ничего не сказал о двух счетах в банках Швейцарии. И он не сказал также до сих пор о том, какие остатки денег были на первое декабря 2017 года на этих счетах, о чем он должен был известить ЦИК. Мне кажется, у Павла Николаевича есть какое-то системное желание недоговаривать все о своей жизни", — уверен заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Похожая история происходит и вокруг зарубежной недвижимости семьи кандидата от КПРФ.

"У меня есть сын, а у сына есть жена. Вот так получилось, что девочка родилась в семье советского офицера, получившего латвийское гражданство. И потом она сюда приехала, и они полюбили друг друга. Я ничего не могу сделать, это было 11 лет назад. И они поженились. И у меня трое внуков. И они живут то тут, то там. А у них там нет квартир, в Латвии почти все дома! Ну и что мне теперь делать с этим?", — пожаловался Грудинин.

А ведь несколькими днями ранее, когда информация об особняках в Латвии была опубликована, лидер КПРФ и глава избирательного штаба Грудинина ответил на вопрос журналиста совершенно однозначно. Геннадий Зюганов заявил, что это очередная провокация.

Пока Грудинин в поездке по России, другие кандидаты на пост президента успевают и на дебаты, и ездить по разным городам.

Кандидат на пост президента РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский посетил Троице-Сергиеву Лавру, дал в Сергиевом Посаде интервью зарубежным СМИ и рассказал избирателям, как будет налаживать отношения с зарубежными странами.

"Я буду выводить страну из изоляции, добьюсь того, чтобы отменили санкции, нет, это не утопия, это так оно и есть. Вот, что сейчас — это безобразие. А то, что я говорю — это не утопия, это надо сделать, потому что это надо сделать, это в наших национальных интересах", — убежден Явлинский.

Сергей Бабурин сейчас в Болгарии: он уверен, что наведение новых мостов с болгарским народом поможет и в нормализации отношений с Европой

Ксения Собчак в префектуре Юго-Западного округа добилась встречи с префектом на тему точечной застройки и побывала на мусорном полигоне Кучино.

"Две вещи: отдельный сбор подразумевает и отдельное хранение, что, безусловно, снижает процент вредных выбросов. И второе — это перерабатывающие заводы, которых не хватает физически и которые работают на старых технологиях", — заявила Собчак.

Владимир Жириновский побывал на одном из крупнейших в стране фармацевтическом производстве и отсюда призвал всю фарминдустрию работать честно.

"Не должно быть брака! Чтобы нам исключить в аптеках всякого рода пустышки, эти аптеки закрывать надо. Таким подпольным фармацевтам по рукам надо бить!"- беспокоится Жириновский.

Максим Сурайкин на неделе побывал в нескольких городах Северного Кавказа, где разбирался с жалобами своих сторонников на действия правоохранительных органов. Борис Титов участвовал в большом агрофоруме в Воронеже, где представил свою программу развития сельского хозяйства. В оставшиеся до выборов 2 недели активность кандидатов на пост президента будет лишь нарастать.