Взрыв в Лондоне: пострадавших нет

На Фарнам-Роуд в Лондоне (Англия) произошел взрыв бытового газа. Получив сигнал, сотрудники экстренных служб срочно выдвинулись на место, однако пострадавших, к счастью, не было.

О вызове на взрыв бытового газа написали лондонские пожарные в Twitter.

Firefighters were called to reports of a suspected gas explosion in #HaroldHill this afternoon. Fortunately there are no reports of any injuries https://t.co/z7Q24DOsIA pic.twitter.com/xGO8mDhjr0