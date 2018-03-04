Взрыв в Лондоне: пострадавших нет

На Фарнам-Роуд в Лондоне (Англия) произошел взрыв бытового газа. Получив сигнал, сотрудники экстренных служб срочно выдвинулись на место, однако пострадавших, к счастью, не было.

О вызове на взрыв бытового газа написали лондонские пожарные в Twitter.