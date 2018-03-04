СКА повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Санкт-петербургский СКА на домашнем льду победил череповецкую "Северсталь" в матче первого матча серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в первом овертайме в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (13-я минута), Вячеслав Войнов (48-я), Вадим Шипачев (57-я) и Павел Дацюк (68-я). За "Северсталь" отличились Дмитрий Кагарлицкий (27-я), Игорь Гераськин (36-я) и Олег Яшин (60-я). За весь матч череповецкий клуб отыграл 24 минуты в меньшинстве, в то время как в составе СКА не было ни одного удаления. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет также в Санкт-Петербурге 5 марта.