250 грузовиков застряли на границе России с Украиной

На трассе М3 "Москва – Киев" у пункта пропуска "Троебортное" в Брянской области скопилось около 250 грузовиков. Все они пытаются попасть на Украину и ждут, пока украинская сторона расчистит трассу со своей стороны после снегопада и откроет движение. По всей вероятности, водителям предстоит провести на границе предстоящую ночь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Брянской таможни, увеличения очереди не ожидается, потому что таможенники успели оповестить водителей, и перевозчики поменяли логистику. При этом машины со стороны Украины в Россию уже поехали.

"Брянская таможня полностью готова к работе. Как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин", — сказал собеседник агентства.

Украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию в воскресенье утром. Причиной стали обильные снегопады. В течение дня на Украину смогли проехать всего около десятка фур. По словам представителя Брянской таможни, за день намело сугробы высотой около 40 сантиметров, что может усложнить ситуацию в понедельник утром.

По прогнозам синоптиков, в районе "Троебортного" в ближайшие сутки ожидается небольшой снег, но уже к среде возможно усиление снегопадов. У пункта пропуска спасатели МЧС РФ развернули для водителей мобильный пункт обогрева, а поблизости работают шесть стационарных пунктов обогрева и четыре автозаправки. На помощь на всякий случай направлены дополнительные силы ведомства.