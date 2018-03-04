Сирийский Шейх-эль-Хадид заняли турецкие войска

Турецкие сухопутные войска при поддержке авиации взяли под контроль семь населенных пунктов в сирийском Африне, в том числе город Шейх-эль-Хадид, а также автомобильные дороги.

По данным турецкого Генштаба, 4 марта было уничтожено 56 террористов, а всего с начала операции "Оливковая ветвь" было ликвидировано 2668. Она стартовала 20 января, напоминает ТАСС.