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4 марта 201821:07

55 процентов американцев не верят, что Трамп способен защитить выборы

EPA

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Более половины граждан США считают, что администрация президента Дональда Трампа не сможет помешать зарубежному "вмешательству" в промежуточные выборы в ноябре этого года.

Согласно результатам опроса, проведенного изданием Axios и компанией Survey Monkey, в Трампа "не верят" 55 процентов американцев. 40 процентов респондентов "сильно или немного" надеются на то, что администрация американского лидера с этим справится.

При этом в числе скептиков 86 процентов участников опроса являются демократами, республиканцы же практически полностью полагаются на действия властей.

По информации РИА Новости, онлайн-опрос, в котором участвовали 3500 совершеннолетних американцев, проводился 21-23 февраля, статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

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