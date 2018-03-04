На церемонию вручения "Оскаров" звезды наденут оранжевые флаги

Некоторые гости церемонии "Оскар-2018", которая пройдет в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе, примут участие в новой акции. К вечерним платьям или фракам они приколют значок в виде оранжевого американского флага. Таким образом голливудские звезды намерены привлечь внимание к проблеме свободного ношения огнестрельного оружия в США, сообщает телеканал Россия 24".

Ранее на церемонии вручения "Золотого глобуса" многие актеры были полностью в черном — в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств.