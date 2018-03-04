Тульский "Арсенал" в добавленное время вырвал победу у "Ахмата"

Матчем в Туле между местным "Арсеналом" и грозненским "Ахматом" завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Победный мяч был забит уже в добавленное время.

Автором единственного гола стал полузащитник "Арсенала" Горан Чаушич. В концовке встречи за прямую красную карточку был удален бразильский защитник "Ахмата" Родолфо. В составе тульского клуба весь матч на поле провел нападающий Артем Дзюба, перешедший зимой в "Арсенал" из санкт-петербургского "Зенита" на правах аренды. Для него это было первое появление на поле в форме туляков в официальном матче. Однако форвард смог отметиться только желтой карточкой.

В турнирной таблице "Арсенал" с 28 очками занимает седьмое место. "Ахмат" с 26 баллами идет восьмым.