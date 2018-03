Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетико"

В чемпионате Испании завершился матч лидеров турнирной таблицы. "Барселона" на домашнем поле одержала победу над мадридским "Атлетико". Встреча 27-го тура завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в составе победителей на 26-й минуте встречи со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Для него этот гол стал 600-м в карьере. Теперь на счету Месси стало 539 голов за каталонский клуб и 61 — за сборную Аргентины.

The new incredible Lionel Messi's freekick against Oblak ... Brilliant #BarçaAtleti #Messi #LaLiga #Barca #Atleti pic.twitter.com/GBZMc00Igs