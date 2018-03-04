Обидчика Собчак отправили в полицию

Московская полиция начала проверку после того, как мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника пресс-службы столичного главка полиции, инцидент произошел около дома 40 по Ленинградскому проспекту. Это произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

Мужчина задержан, его личность установлена, он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства, добавил полицейский. Ранее было названо имя хулигана — это Алан Дзуцев.

Сперва сообщалось, что обидчик Собчак является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Однако Пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова опровергла эти сведения.