Предложение Берлускони: от такого не отказываются

Сегодня в Италии парламентские выборы. Главная интрига — сможет ли 81-летний Сильвио Берлускони вернуться в большую итальянскую и общеевропейскую политику? Председатель Европарламента Антонио Таяни сопротивляется вопросам журналистов, но они уже все знают и закидывают его вопросами про предложение Берлускони, ведь от такого не отказываются.

Он согласился. Как и положено по закону, до наступления тишины. Отпуская избирателя домой подумать перед голосованием, правые успокоили: кандидат в премьеры у них есть, и какой!

Антони Таяни — председатель Европарламента. Опыт европейский, Брюсселю это понравится, убеждения правые, Таяни — близкий друг Берлускони, проверенный всеми возможными кризисами, не предавший кавальере, что часто случалось с соратниками. Эта была странная кампания: Берлускони вернулся в политику.

Во всех роликах, записанных в белой студии на вилле под Миланом, кавальере призывал голосовать за правых с табличкой "Берлускони – премьер". Но премьером ему быть не положено по закону: приговор по делу "Медиасет" запретил занимать государственные должности до 2019 года.

Свою команду к победе кавальере поведет как тренер: в случае успеха именно он будет собирать кабинет и советовать.

"Я рад объявить хорошие новости. Нынешний президент Европарламента наш друг Антонио Таяни наконец-то согласился участвовать в выборах и занять пост премьер-министра следующего правоцентристского правительства", — заявил лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони.

Симпатии к правым обнаружились не только благодаря возвращению Берлускони, в коалиции с "Форца Италия" – "Лига Севера" можно было не траться на ролики.

Лучшая агитация — видео из центров по приему мигрантов, его выкладывает на своей странице Маттео Сальвини каждый день. Есть ролик том, как в одном из приютов на Сицилии вспыхнул бунт, потому что приплывших из Африки не удовлетворили условия содержания. Центр разгромлен, мигрантов переселили в 4-звездочный отель. 22 миллиона просмотров.

Сотни тысяч ожидающих в Италии вида на жительство — вот что беспокоит Италию и Маттео Сальвини, который рассчитывает, что принесет коалиции Берлускони больше, чем обещают опросы, а значит, и пост премьера.

"Мы должны реанимировать отношения со всеми странами, в первую очередь, с Россией, что были потеряны. Мы из-за глупых санкций теряем миллионы, губим наш бизнес, это полный абсурд", — уверен лидер партии "Лига" Маттео Сальвани.

Итальянцы на участках сегодня встречают много нового. Чтобы убедиться в том, что бюллетень после голосования не подменили, придумали специальные отрывные корешки. Выйдя из кабинки, нужно еще раз подойти к членам избиркома: председатель лично проверит, что полетит в урну. Но самое главное, парламент впервые выбирают по смешанной системе: треть депутатов одномандатники, две трети — по партийным спискам. Абсолютное большинство в обеих палатах будет гарантировано коалиции, набравшей 40%.

Избирательный закон Италия меняла в надежде на стабильность, что будет покончено с бесконечными политическими кризисами и ежегодными отставками. Три раза за 5 лет в Палаццо Киджи менялся хозяин, 5 лет страной управляли назначенные президентом технические премьеры.

У левых после 5 лет правления — только третье место по опросам. Но 30% в парламенте — это серьезная оппозиция. Легко правоцентристам не будет. За пять лет демократы сильно разочаровали избирателей. Маттео Ренци, который ведет соратников на выборы, нашел в себе силы иронизировать над провалом конституционной реформы.

"Мы собрались сегодня, чтобы заявить, что мы гордимся нашей Демократической партией. Мы те, кто вывел страну из кризиса. Благодаря нам Италия — страна с большими правами и меньшим количеством налогов", — говорит национальный секретарь Демократической партии Италии Маттео Ренци.

Первое место среди партий может занять протестное движение "5 звезд", но объединяться с ними никто не желает. Возглавляемые комиком Беппе Грилло, они прорвались в парламент, предлагая вывести Италию из евро зоны, потом передумали. 5 лет назад, пообещав бороться с коррупцией, отказались от зарплаты, но перед выборами выяснилось, что не все зарплату вернули. Правые и ультраправые настроения, которые просто закрепились в Италии, обещают коалиции Берлускони уверенную победу без всяких компромиссов и неудобных сделок . Итогов голосования ждут в Италии и очень боятся в Брюсселе. За свои слова председатель комиссии уже извинился, но неделю назад Юнкер заявил, что в понедельник Апеннины может ждать хаос.