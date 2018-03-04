В Волгоградской области пропала 11-летняя девочка

Следственное управление СКР по Волгоградской области в воскресенье попросило местных жителей о помощи в розыске 11-летней девочки, которая пропала несколько дней назад в городе Камышине (в 200 километрах от Волгограда).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Наталию Куницкую, 11-летняя Анна Выпрецкая утром 1 марта пошла в школу, которая находится в 150 метрах от ее дома, но до школы не дошла. Ее местонахождение до сих пор не известно.

В поисках пропавшего ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, к ним привлечены волонтеры. Следственные органы обратились ко всем, кто располагает сведениями о девочке, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам 112 или 8(844-47)-4-98-79.

По факту исчезновения камышинской школьницы возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.