Одесситы на руках унесли мешавшую движению "Тойоту"

Курьезный случай произошел в воскресенье в украинской Одессе. Владелец "Тойоты" бросил свою машину на рельсах возле рынка "Привоз" и тем самым перекрыл движение трамваев и другого транспорта по Пантелеймоновской улице. В результате пассажиры трамвая самостоятельно унесли машину с путей, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.