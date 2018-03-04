Прорыв газопровода: факел над Воронежем потушили

Возгорание на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области, возникшее днем в воскресенье, было ликвидировано к 17 часам по Москве, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Минэнерго.

Возгорание магистрального газопровода диаметром 1,2 тысячи миллиметров произошло около населенного пункта Талы. По сведениям представителя Центрального регионального центра МЧС РФ, ЧП случилось из-за разгерметизации газопровода. Никого из потребителей от газоснабжения не отключали. Аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе планируется завершить к 17 часам 6 марта. Причины ЧП выясняются.