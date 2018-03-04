Боевики не дали доставить жителям Восточной Гуты гуманитарную помощь

Боевики в Сирии нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня не только в Восточной Гуте, но и в других провинциях, в частности в Алеппо и Латакии. Как сообщает канал "Россия 24" со ссылкой на Российский центр по примирению сторон, за прошедшие сутки террористы неоднократно открывали огонь.

Однако наиболее острой ситуация остается в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Там в воскресенье была обстреляна колонна с гуманитарной помощью. Руководство страны пыталось отправить мирным жителям 46 фур с едой, водой и медикаментами, однако террористы сорвали поставку.

Кроме того, радикалы обстреляли из минометов медицинский пункт у выхода из гуманитарного коридора. Неподалеку от комплекса разорвались шесть мин. Пострадавших нет.

Боевики по-прежнему не дают людям покинуть пригород Дамаска. Российский Центр по примирению сторон в очередной раз потребовал немедленного прекращения военных преступлений, и провокаций и призвал террористов выпустить мирных жителей из опасных районов.