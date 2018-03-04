Александр Емельяненко за 3 минуты нокаутировал поляка Шимона Байора

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко нокаутировал поляка Шимона Байора. Поединок стал главным боем турнира "Битва на Волге 3", который проходил в Тольятти.

Для победы в первом раунде российскому бойцу хватило трех минут, сообщает "Спорт-экспресс". Первая же мощная атака Емельяненко не оставила поляку шансов. Россиянин провел жесткую "двоечку", после которой Байор оказался на настиле без движения.

Для Емельяненко эта победа стала третьей досрочной подряд после возобновления карьеры. Всего же в его активе стало 26 побед при семи поражениях.