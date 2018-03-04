Российские спортсмены старались создать в Пхенчхане домашнюю обстановку

В среду в Кремле Владимир Путин встретился с победителями и призёрами зимней Олимпиады в Пхенчхане и вручил им государственные награды. Всё понимали, сколь было трудно. Но — сдюжили!

Это в Кремле в черных строгих костюмах, уже привыкнув к тому, что они чемпионы, хоккеисты так скупы на эмоции. Уткнувшись в свои телефоны, они спокойно говорят: да, мы действительно победили.

Наши олимпийские чемпионы, "красная машина" возвращается домой: по правилам МОК на всех абсолютно сумках и чемоданах слово "Россия" заклеено.

Чтобы создать нужную обстановку и атмосферу для такой важной победы, хоккеисты привезли с собой абсолютно все из дома, даже привычные ковры из своей раздевалки.

"Мы стараемся на каждом турнире для сборной создать домашнюю атмосферу в раздевалке, но ковры красные, логотипы были запрещены на этой Олимпиаде, так что просто была хоккейная разметка, плюс оформление шкафчиков игроков — все было в красном единого стиле", — говорили ребята.

Первые наклейки, которые все 17 олимпийских дней скрывали символику нашей страны, были сорваны еще на вылете в Южной Корее.

Автором первой шайбы в финальном матче Россия — Германия за полсекунды до перерыва стал именно Вячеслав Войнов. На олимпийские игры он летал с годовалым сыном Романом.

Кирилл Капризов – самый молодой игрок, ему исполнится 21 год через месяц, везет домой целую сумку подарков. Это он забил финальную шайбу в ворота сборной Германии в овертайме и принес такое долгожданное золото.

Целый рюкзак подарков бронзовый призер олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик увезет в Мончегорск. По профессии он электрогазосварщик второго разряда, поэтому часть сувениров — родному училищу.

Бронзу для России завоевал и лыжный акробат Илья Буров, став случайно еще участником большого скандала на Украине. Это Буров на пьедестале обнимался со своим школьным другом — Александром Абраменко, который принес Украине единственное олимпийское золото и единственную медаль.

В Пхенчхане было так холодно, что, получая золотую медаль на сцене, олимпийская чемпионка и самая молодая участница Игр Алина Загитова простудилась. В аэропорту она спит, дожидаясь вылета, прямо на лавочке.

Белые шарфы, которые прятали на куртках российский флаг, были сорваны, как только самолет набрал высоту. Своего рода ателье было расположено по центру олимпийского самолета. В хвосте весь полет продолжали гулять хоккеисты.

Это первая олимпийская дискотека на такой высоте: 10 тысяч метров, со скоростью 900 километров в час. Правый нападающий Иван Телегин свою колонку специально не сдал в багаж.

Под Цоя в нарды играет крайний нападающий Сергей Мозякин. И только Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком команды, укрывшись пледом проспал весь полет прямо в эпицентре веселья. Все 9 часов на руках с дочерью провел и нападающий Илья Каблуков, он тоже пропустил дискотеку.

"Первое, что я сделаю, когда приеду домой, — сварю пельмени, это самое первое, еще выспаться, наверное, не знаю, очень устал, последние дни спал по четыре-по пять часов. Я очень соскучился по русской кухне, хочется элементарной какой-то пищи- пельмешек, борща", — говорит бронзовый призер Олимпиады-2018 Семен Елистратов.

Три серебра и бронза — Большунов, самый титулованный спортсмен российской команды, бережно достает медали из рюкзака. Это ему француз Манифика зачем-то перед стартом припомнил историю с допингом, в котором Большунова не подозревали ни разу в жизни. А Большунов философски ответил: наверное, нервы. Лыжники — полностью новый состав — не просто стали открытием игр: из 17 медалей 8 приносли они.

С Никитой Трегубовым , серебряным скелетонистом, на старте отказались здороваться американцы. Он отправил их к черту и тут обошел на своем скелетоне. На играх в Корее наши спортсмены были почти одни — часть тренерского штаба в Пхенчхан не пустили. Но результат в две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей лучше, чем даже полным составом в Ванкувере.