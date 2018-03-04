Массимо Каррера: оценка команды соответствует оценке поля

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера поделился мнением от игры своей команды в матче со столичным "Локомотивом". Встреча 21-го тура чемпионата России прошла 4 марта и завершилась вничью со счетом 0:0. Всю встречу поле засыпало снегом.

"Оценка команды соответствует оценке поля, на котором мы играли, — сказал Каррера, которого цитирует ТАСС. — Все становится сложнее на таком газоне, начиная с передач. Было тяжело играть обеим командам, они старались играть в футбол и победить. Я тоже играл на таком поле и это очень круто".

"Температура все решает: в Самаре было минус 16, но не сегодня. Поэтому этот матч нужно было проводить. Играть на замерзшем поле и в минус 16 хуже, чем так, как сегодня", — добавил тренер.