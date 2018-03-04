Столкновение автобусов в Подмосковье: есть погибшие и раненые

На федеральной трассе М-4 "Дон" в районе подмосковного Домодедово столкнулись два автобуса. По предварительным данным погибли два человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, ДТП произошло в воскресенье во второй половине дня на 35-м километре трассы М-4 "Дон". Один автобус следовал из Москвы в Киров, а второй – из Москвы в Волгоград. Один из них упал в кювет.

Между тем "Интерфакс" передает со ссылкой на осведомленный источник, что авария произошла в районе 43-го километра, после столкновения один из автобусов перевернулся. Сообщается трех пострадавших. "Предварительно, погибших нет", – добавил источник. Информация о причинах и пострадавших уточняется.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на трассе "Дон" столкнулись 17 автомобилей.