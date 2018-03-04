ДТП с автобусом в Геленджике: два человека пострадали

В Геленджике столкнулись автобус и иномарка, пострадали два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла на трассе Геленджик – Кабардинка около семи вечера.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который нарушил правила дорожного движения. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем Mercedes. В автобусе находилось восемь человек, сообщили в ведомстве.

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля, среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося.