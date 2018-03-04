"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в чемпионате Англии

В чемпионате Англии по футболу состоялись два матча 29-го тура. "Манчестер Сити" на домашнем поле одержал победу над лондонским "Челси". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в составе победителей на 46-й минуте забил португальский полузащитник Бернарду Силва. Для "Челси" это поражение стало четвертым в пяти последних матчах национального первенства. "Манчестер Сити" с 78 очками лидирует в турнирной таблице. "Челси" с 53 баллами идет на пятом месте.

В другом матче дня очередное поражение потерпел лондонский "Арсенал". На этот раз подопечные Арсена Венгера на выезде уступили "Брайтону" (1:2). Для канониров это поражение стало третьим подряд в чемпионате.