Массимо Каррера выразил соболезнования в связи с кончиной Астори

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера выразил соболезнования в связи с кончиной защитника и капитана итальянской команды "Фиорентина" Давиде Астори.

4 марта утром 31-летний футболист был найден мертвым в номере отеля. Смерть наступила во сне. Ее причиной стала остановка сердца.

"Прощай, Великий Давиде. Прощай, Великий человек. Покойся с миром", — написал Каррера в своем Instagram.