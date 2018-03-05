Гвардиола: не мог представить, что "МанСити" будет так доминировать

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не мог представить, что "горожане" будут так доминировать и лидировать в нынешнем сезоне. 4 марта его команда одержала победу в чемпионате Англии над лондонским "Челси" со счетом 1:0.

"Манчестер Сити" сейчас лидирует в турнирной таблице английского чемпионата с отрывом в 18 очков от второго места.

"Чувствовал ли я, что возможно такое доминирование? Ни в коем случае, нет, нет, кто мог в это поверить? Я думаю, если вы спросите игроков, они тоже не могли в это поверить, — сказал Гвардиола, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на Рейтер. — Мы не собираемся играть для рекордов. Рекорды — это всегда следствие того, что ты сделал, но это не главное. Что на самом деле важно — это быть чемпионами"