Премия "Оскар": последние подробности

В Лос-Анджелесе в эти минуты идет церемония вручения "Оскаров", передает телеканал "Россия 24". Лидером по числу номинаций является "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Лента претендует на 13 статуэток.

Хотя организаторы обещали, что "никакой политики не будет", награду за лучший документальный фильм предсказуемо отдали "Икару". Картине о допинге в российском спорте. В центре сюжета, конечно же — Григорий Родченков. Актерский "Оскар" ему, правда, не достанется — подходящей номинации нет.

А вот Сэма Рокуэлла уже наградили за лучшую роль второго плана в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Три технических "Оскара" — у "Дюнкерка" Кристофера Нолана. Лучший мультфильм — "Тайна Коко". Российская драма "Нелюбовь" осталась без наград.

Многие звезды надели оранжевые значки с принтом американского флага. Цель акции — привлечь внимание к проблеме свободного ношения огнестрельного оружия в США.