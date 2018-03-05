Китай делает ставку на иностранных инвесторов

В 2018 году в Китае создадут более 11 миллионов новых рабочих мест. Об этом заявили на ежегодной сессии высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей.

Кроме того, чтобы поддержать экономику, Пекин планирует полностью открыть производственный сектор для иностранных компаний. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, эти изменения затронут такие сферы, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. Там иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с зарубежными инвестициями будут упрощены.

Тем не менее, государственное инвестирование сохранит лидирующие позиции. Господдержка составит около 85 миллиардов долларов и будет направлена преимущественно в сельскохозяйственный сектор, на развитие инноваций, защиту окружающей среды и обеспечение социальной безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".