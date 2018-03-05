Патриарх Кирилл: история освобождения Болгарии кровью вписана в историю России

"История освобождения Болгарии кровью вписана в историю России!" — с таким заявлением выступил Патриарх Кирилл. Он встретился с президентом Руменом Радевом в ходе визита в Болгарию, которую 140 лет назад удалось избавить от османского ига.

После общения с руководством страны глава русской православной церкви выразил свое разочарование в связи с попытками размыть роль России в битвах за свободу болгар. Он отметил, что ни Польша, ни Финляндия не принимали решение о начале войны с османской Турцией. Поэтому и называть их освободителями наравне с Россией было бы некорректно.