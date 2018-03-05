Украинские радикалы устроили факельное шествие во Львове

Город — не для польских господ. Такие лозунги накануне звучали на улицах Львова, где украинские радикалы устроили факельное шествие. Отмечали день гибели Романа Шухевича.

Антипольские настроения в Незалежной появились после того, как Варшава признала бандеровскую пропаганду преступной, передает телеканал "Россия 24". Теперь за неё грозит уголовное преследование.