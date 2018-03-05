Трамп: сталелитейная и алюминиевая промышленность США уничтожены

Президент США объявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны полностью уничтожены, передает телеканал "Россия 24". В своем Twitter Дональд Трамп написал, что Америка несет убытки во всех торговых сделках.

We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2018 г.

Глава Белого дома подчеркнул, что пришло время менять эту ситуацию. Cейчас Вашингтон ведет переговоры по изменению ряда договоров, в частности Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Президент считает условия этого и других соглашений нечестными.

А на минувшей неделе Трамп объявил о намерении установить пошлины для ввозимых из других стран стали и алюминия. Также в планах Трампа — ввести налог на машины из Евросоюза, если тарифы для американских компаний в Европе продолжат расти.