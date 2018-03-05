"Оскар": фильм дель Торо "Форма воды" выиграл в двух номинациях

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Оскар-2018 2 часа назад
5 марта 201807:33
"Оскар": фильм дель Торо "Форма воды" выиграл в двух номинацияхЧитайте нас в Telegram
Юбилейная церемония вручения "Оскаров" проходит в Лос-Анджелесе. Лидер по числу номинаций, фильм "Форма воды", пока выиграл в 2 категориях, передает телеканал "Россия 24".
Лучшие актеры второго плана — Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни. Лучшие спецэффекты и операторская работа — сиквел "Бегущего по лезвию". Не обошлось без шуток на тему секс-скандалов. Ведущий церемонии сравнил мужчин в Голливуде со статуэткой "Оскара", отметив что символ кинопремии — "молчит и лишен половых признаков".
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